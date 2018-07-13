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ABD Suriye'yi vurdu

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Deyrizor'da Esad rejimine ait hedefleri vurdu.

AA | 13.07.2018 - 23:16..
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Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor'a koalisyon tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleşen saldırıda Esad rejimine ait en az 40 asker öldü.

REJİM ASKERLERİ BÖLGEDEN ÇEKİLDİ

Deyrizor'a bağlı Ebu Kemal beldesi kırsalındaki rejim güçleri, sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda yer alan ve DEAŞ'ın kontrolündeki Hecin beldesine ilerlemeye çalıştı.

Rejim askerleri, Fırat nehri üzerine karşıya geçmek için mobil köprü kurarak Hecin beldesi etrafına ulaştı. Rejim güçlerinin Hecin'in etrafına yerleştikten birkaç saat sonra koalisyon uçaklarının şiddetli saldırısına uğradığı bildirildi.

Saldırıda aralarında üst düzey rejim subaylarının da bulunduğu en az 40 rejim askeri hayatını kaybetti, diğerleri ise bölgeden çekilmek zorunda kaldı.

Ayrıca koalisyon uçakları, rejimin Fırat'ı geçmek için kurduğu seyyar köprüyü vurarak kullanılamaz hale getirdi.

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