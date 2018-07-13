ABD Suriye'yi vurdu

Adnan Oktar'a yönelik düzenlenen operasyonun ardından örgütün yapılanması ve tecavüz düzeni de deşifre edildi.

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Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım'ı, "Bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı" sözleriyle duygulandırdı.