ABD Suudi Arabistan'a yüklü yaptırım uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudilerin "Kaşıkçı öldü" açıklamasından hemen sonra "yaptırım" açıklaması gecikmedi. Uzun zamandır dillerde olan ve uluslararası boyutta gerçekleşmesi düşünülen yaptırımın ABD ayağı oldukça yakın.

Suudi Arabistan'dan haraç keser gibi 110 milyar dolar para isteyen ABD, Riyad'a oldukça yüklü bir fatura kesecek.

SİLAH SATIŞI KORUNACAK

Donald Trump'ın yaptığı açıklamaya göre Suudilerle yapılan silah anlaşmasının korunması planlanırken, ABD Başkanı da bu yönde açıklamalarda bulundu.

Trump silah anlaşmasının korunarak Suudilere yaptırım ygulanacağı mesajını açık açık verdi.

HEM YAPTIRIM HEM PARA

Suudiler ABD'nin 110 milyar dolarlık haraç talebine geçtiğimiz günlerde olumsuz cevap verirken, Donald Trump da ısrarla bu parayı alacaklarını savunmuştu.

Suudiler silah anlaşmasının üzerine el mahkum olarak ABD'nin istediği parayı ödeyecekken, Kaşıkçı vakasının en karlısı ABD olmuş olacak. Suudilere hem fazlasıyla silah satmış olan Washington yönetimi getireceği yaptırım ile hem tazminat kazanacak hem de "Petrol zengini, bileği bükülmez, kudretli" Suudileri köşeye sıkıştırmış olacak.