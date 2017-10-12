taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.816
USD
3,6403
EURO
4,3267
ALTIN
151,67
PETR
56,6000

ABD Türkiye'den suçlamalara ilişkin kanıt istedi

ABD ile Türkiye arasında vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınması sonrası iki ülkenin dışişleri bakanları ilk kez görüştü.

12.10.2017 - 09:23
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD dışişleri bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson’un mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile vize konusunu ele aldığını ve görüşmede Türkiye’deki konsolosluk personelinin tutuklanmasından ötürü derin endişesini ilettiği belirtildi.

DELİL İSTEDİ

Bakan Rex Tillerson’un ayrıca tutuklanan konsolosluk çalışanı Metin Topuz hakkındaki suçlamalara ilişkin delillerin sunumasını talep ettiği bildirildi.

ABD Türkiye'den suçlamalara ilişkin kanıt istedi

Metin Topuz’un tutuklanması sonrası ABD Türkiye’de göçmen olmayan vize işlemlerini askıya aldığını duyurmuş ve iki ülke arasında diplomatik bir krize neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar gezisi sırasında söz konusu konsolosluk çalışanı için “Bu ajanlar buraya nasıl sızdı?” demişti.

İlginizi Çekebilir
Danimarka'da terör korkusu hakim
Danimarka'da hükümet, terör tehdidi arttığı gerekçesiyle sınır kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı aldı.
Avustralya'nın askeri bilgileri çalındı
Savunma sistemleri ile ilgili hassas bilgilerin siber saldırıda çalındığı açıklandı.
Gönderilmeyen mesaj vasiyet kabul edildi
Avustralya'da intihar eden bir adamın telefonunun taslaklar klasöründe yer alan mesaj, mirasın kimlere bırakılacağını belirledi.
Bangladeş'e sığınan Arakanlı sayısı 515 bine ulaştı
Binlerce Arakanlı Müslüman derme çatma ve geçici mülteci kamplarında barınıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oğlunu ihbar eden babaya valilikten iyi haber

Oğlunu ihbar eden babaya valilikten iyi haber

21
CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

139
Irak sınırına tank sevkiyatı

Irak sınırına tank sevkiyatı

45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

81
HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

75
Meclis'te SİHA tartışması

Meclis'te SİHA tartışması

234
Kılıçdaroğlu'ndan ABD-Türkiye gerilimine ilişkin yorum

Kılıçdaroğlu'ndan ABD-Türkiye gerilimine ilişkin yorum

176
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM