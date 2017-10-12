ABD Türkiye'den suçlamalara ilişkin kanıt istedi

ABD dışişleri bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson’un mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile vize konusunu ele aldığını ve görüşmede Türkiye’deki konsolosluk personelinin tutuklanmasından ötürü derin endişesini ilettiği belirtildi.

DELİL İSTEDİ

Bakan Rex Tillerson’un ayrıca tutuklanan konsolosluk çalışanı Metin Topuz hakkındaki suçlamalara ilişkin delillerin sunumasını talep ettiği bildirildi.

Metin Topuz’un tutuklanması sonrası ABD Türkiye’de göçmen olmayan vize işlemlerini askıya aldığını duyurmuş ve iki ülke arasında diplomatik bir krize neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar gezisi sırasında söz konusu konsolosluk çalışanı için “Bu ajanlar buraya nasıl sızdı?” demişti.