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ABD, Türkiye'ye FBI'ı göndermek istiyor

Cemal Kaşıkçı vakasının çözümü için ABD'de işe el atmaya hazırlanıyor. Başkan yardımcısı Mike Pence "Suudiler isterse İstanbul'a ekip yollarız" diyerek FBI'nın İstanbul'a gelebileceğini belirtti.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 16:32..
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ABD, Türkiye'ye FBI'ı göndermek istiyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinin aydınlatılması için ABD'de harekete geçti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kaşıkçı'nın ölü ya da diri olarak bulunabilmesi adına "Suudiler Kaşıkçı konusunda yardım talep ederse, Türkiye'ye FBI ekibi göndermeye hazırız." açıklamasını yaparak FBI'ın Türkiye'ye gönderilebileceği mesajını verdi.

ABD, Türkiye'ye FBI'ı göndermek istiyor

FBI GÖREVE HAZIR

Mike Pence bir radyo programında yaptığı açıklamada, kayıp Suudi gazeteci ile ilgili soruşturmada her yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Pence "Eğer Suudi Arabistan talep ederse, ABD her türlü yardımı yapmaya hazırdır, Washington FBI uzmanları da gönderecektir." dedi.

"BİZ OLMAZSAK KENDİNİZİ KORUYAMAZSINIZ"

Mike Pence'in sözleri geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları akıllara getirdi. Trump "Biz olmazsak ayakta kalamaz, kendinizi koruyamazsınız" sözleriyle Suudi Kralı'ndan para istemişti.

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