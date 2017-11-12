ABD uçakları Deyrizor'da sivilleri hedef aldı: 10 ölü

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona ait uçaklar, Suriye'nin Deyrizor kentindeki bir köyde yaşayan sivilleri hedef aldı.

SİVİLLER HEDEF ALINDI

Suriye basınının aktardığına göre, koalisyon uçakları Deyrizor'un Duveyci köyünü bombaladı. Bir ambulansın da vurulduğu bombardıman sonucunda 10 sivil hayatını kaybetti.

Ölenler arasında beyaz baretliler olarak da bilinen sağlık görevlilerinin de olduğu ifade edilirken, görgü tanıkları, koalisyona ait insansız hava araçlarının hedef aldığı ambulanstaki kişilerin hepsinin hayatını kaybettiğini söyledi.