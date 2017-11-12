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ABD uçakları Deyrizor'da sivilleri hedef aldı: 10 ölü

ABD'ye bağlı koalisyon uçakları, Suriye'nin Deyrizor kentinde sivillerin üzerine bomba yağdırdı. 10 kişi hayatını kaybetti.

12.11.2017 - 17:01
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona ait uçaklar, Suriye'nin Deyrizor kentindeki bir köyde yaşayan sivilleri hedef aldı.

ABD uçakları Deyrizor'da sivilleri hedef aldı: 10 ölü

SİVİLLER HEDEF ALINDI

Suriye basınının aktardığına göre, koalisyon uçakları Deyrizor'un Duveyci köyünü bombaladı. Bir ambulansın da vurulduğu bombardıman sonucunda 10 sivil hayatını kaybetti.

ABD uçakları Deyrizor'da sivilleri hedef aldı: 10 ölü

Ölenler arasında beyaz baretliler olarak da bilinen sağlık görevlilerinin de olduğu ifade edilirken, görgü tanıkları, koalisyona ait insansız hava araçlarının hedef aldığı ambulanstaki kişilerin hepsinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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