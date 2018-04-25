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ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

Macron ve Donald Trump, İran'ın bölgedeki etkinliğine karşı ortak mücadele edeceklerini söyledi.

İHA | 25.04.2018 - 00:51..
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ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

ABD ziyaretinde Trump ile basın karşısına geçen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile Temmuz 2015'de yapılan nükleer karşıtı anlaşma hakkında konuştu.

ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

"ANLAŞMAYI YIRTMAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, anlaşmayı yetersiz bulduğunu ifade ederek, "Yeni bir anlaşma olmadan bu anlaşmayı yırtıp atmak söz konusu olamaz" dedi ve daha kapsamlı bir anlaşma gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump ise bu anlaşmaya tamamen karşı olduğunu ve daha önce anlaşma çerçevesinde İran’a 1,8 milyar dolar verilmesini skandal bulduğunu söyledi. Daha önceki basın toplantılarında "Nere gitsek sorunların altından İran çıkıyor" gibi ifadeler kullanan ABD Başkanı Akdeniz’i İran’a özgür bir alan olarak bırakmak istemediklerini belirtti.

İran’ın bölgedeki etkisini azaltmak istediklerini dile getiren Macron bölgesel konularda ve ayrıca Suriye sorunu hakkında Türkiye ve Rusya ile iyi bir iletişime sahip olmak istediklerini söyledi.

ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı


"BERABER MÜCADELE VERECEĞİZ"

ABD Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye düzenlediği operasyona değinen Trump, ABD’nin Suriye’deki askeri birliklerini çekmek istediğini fakat bölgedeki görevlerini henüz bitmediğini ifade etti. Bölgedeki maddi zararlarının 7 yüz milyar doları geçtiğini belirten ABD başkanı, Ortadoğu’daki zengin ülkelerin de maddi destek vermesi gerekeceğini söyledi.

Her iki ülkenin de kimyasal ve nükleer silah kullanılmasına karşı mücadele vereceği bildirilirken Kuzey Kore’nin de Nükleerden “kurtulması gerektiği” ifade edildi.

ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı


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