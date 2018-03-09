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ABD ve NATO S-400'ler için tedirgin

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'ler, NATO ve ABD'yi huzursuz etmeye devam ediyor. Üst üste yapılan açıklamalar ile ABD ve NATO'nun tehlike altında olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi | 09.03.2018 - 03:19..
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ABD ve NATO S-400'ler için tedirgin

NATO Askeri Komite Başkanı Pyotr Pavel, ABD'de ​Demokrat Partili Senatör Jack Reed ve NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının kendilerini tehlikeye atacağını savundu.

ABD ve NATO S-400'ler için tedirgin

ABD SENATOSU TEDİRGİN

ABD Senatosu’ndaki oturumda konuşan Reed, "Türkiye'nin S-400 alımı potansiyel olarak ABD ve Türkiye arasındaki savunma işbirliğini tüm yelpazede tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

ORGENERALİN KORKUSU KURU TEHDİT GETİRDİ

Scaparrotti ise S-400 alımının sonuçlarından birinin NATO standartlarıyla uyuşmazlık olacağını belirterek, “Sadece ben değil, hükümetimizin diğer üyeleri de bu alımın gerçekleşmesinin diğer sonuçlarını anlatmak için onlarla (Türkiye’yle) konuştu” ifadelerini kullandı. Ama ABD’li general, hangi sonuçları kastettiğini söylemedi.

ABD ve NATO S-400'ler için tedirgin

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

NATO'YU İSTİHBARAT KORKUSU SARDI

NATO Askeri Komite Başkanı Pyotr Pavel, S-400'lerin kurulumu için Rusya'nın Türkiye'ye kendi uzmanlarını göndermesi gerektiğini belirterek, "NATO uzmanlarının Rusya'da birkaç ay kalarak veri tabanına erişmesi nasıl anlaşılmaz ise, Rus uzmanların Türkiye'de Rus sistemini NATO verileriyle doldurması da anlaşılamaz. Moskova, NATO'nun ülkede hangi kaynaklara ve imkanlara sahip olduğu hakkında istihbarat elde edecek" dedi.

ABD ve NATO S-400'ler için tedirgin

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