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ABD ve Rus uçakları arasında 40 dakikalık it dalaşı

ABD'nin F-22 Raptor tipi beşinci nesil savaş uçakları, Suriye'nin Ebu Kemal ilçesi yakınlarında, Fırat Nehr'’nin doğusunda Rusya'ya ait iki Su-35 tipi savaş uçağına önleme yaptı.

AA | 15.12.2017 - 09:14..
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ABD Merkez Hava Kuvvetleri (AFCENT) Sözcüsü Damien Pickart, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, önlemenin dün gerçekleştiğini belirtti.

Pickart, Amerikan F-22 uçaklarının karada devam eden operasyonlar için ABD destekli gruplara hava desteği verdiği sırada iki Su-35 uçağının ABD ile Rusya arasında ayrışma bölgesi olarak bilinen alana girdiğini ifade etti.

"HAVADA ÇARPIŞMAYA RAMAK KALMIŞTI"

Yarbay Pickart, “Su-35’leri ayrışma bölgemizden çıkmaya ikna etmek için F-22’ler radar karıştırma reflektörleri ve Rus uçaklarının yakınına işaret  fişekleri atma dahil birçok manevra yaptı ve acil arama hattından Rus  pilotlarının bölgeden ayrılmaları için uyarı çağrıları yaptı.” dedi.

Bir Rus Su-35 uçağının havada çarpışmaya ramak kalacak bir mesafeye kadar F-22 uçaklarından birine yaklaştığını dile getiren Pickart, ABD uçağının  çarpmaktan kurtulmak için keskin bir dönüş yaptığını söyledi.

ABD ve Rus uçakları arasında 40 dakikalık it dalaşıRus Su-35 savaş uçağı

40 DAKİKALIK İT DALAŞI

ABD ile Rus uçakları arasındaki "it dalaşı"nın yaklaşık 40 dakika sürdüğünü belirten Yarbay Pickart, bölgeye giren bir Rus Su-35 tipi savaş uçağının F-22’lerce yakın takibe alındığını ifade etti.

Pickart, olay sırasında ve sonrasında ABD öncülüğündeki koalisyon harekat merkezinin Rus harekat merkezi ile iletişime geçtiğini belirti.

ABD ve Rus uçakları arasında 40 dakikalık it dalaşıAmerikan F-22 savaş uçakları

"GÜNDE 6-8 DEFA HAVA SAHAMIZA GİRİYORLAR"

Geçen ayın ortalarında Ruslarla sözlü olarak Rus hava unsurlarının Fırat Nehri’nin batısında kalacağı konusunda mutabık kaldıklarını dile getiren Yarbay Pickart, şöyle devam etti:

“Bu ayrışma mutabakatına vardığımızdan bu yana Rus uçakları günde 6 ila 8 kez veya Rus ve rejim uçuşlarının yüzde onu oranında nehrin doğu  yakasındaki kendi hava sahamıza giriyor. Şayet birimiz bir sebeple nehrin karşı yakasına geçecekse bunu ayrışma kanalı üzerinden karşı tarafa bildirmek gerekiyor. Pilotlarımızın Rus pilotların bunu bilerek mi yaptığını yoksa gerçekten hata mı yaptıklarını kestirmesi giderek zorlaşıyor.”

Rus uçaklarının manevralarının ABD kuvvetlerine ve bölgedeki müttefiklerine tehdit olarak görüldüğünü ifade eden Pickart, Rus uçaklarını  düşürebileceklerinden kaygı duyduklarını dile getirdi.

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