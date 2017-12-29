ABD: Vize hizmetlerinin tamamı yeniden başlatıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ek vize randevularının açıldığını duyurdu. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda da başvurular başladı.

İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NA BAŞVURUDA BULUNANLAR

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi çözülmesiyle vize başvurusunda bulunanlar İstinye’deki ABD ’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na gitti. Sabahın erken saatlerde konsolosluğa gelen vatandaşlar sıraya girdi.

Vize için başvuran bir vatandaş , "İki hafta önce randevu almıştım. Bugün geldim. Bir sıkıntı olmadı. Ancak red aldım. Öğrenci olarak başvurmuştum. Tekrar başvuracağım." dedi.Vatandaşlardan bazıları ise pasaport uzatmaya geldiklerini söyleyerek, "Hiçbir sıkıntı yaşamadık." dedi.