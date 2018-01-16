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ABD YPG'ye uçaksavar sistem veriyor

PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye, ABD'nin yeni bir parti silah yolladığı ortaya çıktı. ABD'nin verdiği silah paketinin uçaksavar füze sistemlerinden oluştuğu belirtildi.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 12:20..
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ABD ile terör örgütü YPG arasında 2015 yılından bu yana yardımlaşmalar devam ediyor. Bu yardımlaşmalar kapsamında binlerce tır dolusu silah ve mühimmatı YPG'ye teslim eden ABD yönetimi, Türkiye'nin tepkilerine rağmen halen geri adım atmadı, silah desteğini sürdürüyor.

DEAŞ karşısında savaşmak için verildiği iddia edilen silahlara bir yenisi daha eklendi. Terör örgütü YPG'ye bu sefer de taşınabilir uçaksavar füze sistemi (MANPADS) verildi.

ABD YPG'ye uçaksavar sistem veriyor


FÜZELER AFRİN'E GÖNDERİLDİ

Suriye'de rejim yanlısı haber sitelerinden “Al Masdar” haber sitesi, ABD yönetimiyle YPG arasında yapılan yeni bir anlaşma kapsamında, terör örgütüne uçaksavar sistemlerinin verildiği ve bu füze sistemlerinin de Afrin'e yerleştirildiğini belirtti.

Kısa menzilli seyyar uçaksavar sistemlerinin, geçtiğimiz hafta bölgeye ABD'li yetkililerce ulaştırılarak Afrin'deki YPG'li teröristlere teslim edildiği de, haberde belirtilen iddialardan.

ABD YPG'ye uçaksavar sistem veriyor


UÇAKSIZ DEAŞ'A UÇAKSAVAR

ABD'li yetkililer bu sistemlerin YPG'ye verilmesi hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, daha önce binlerce tırdan oluşan sevkiyat için "DEAŞ karşıtı operasyonlarda kullanılacak" açıklaması yapmıştı.

Her ne kadar DEAŞ'ın elinde tank bulunmasa da Türkiye'ye verilmeyen Anti-Tank füzelerini YPG'li teröristlere bedelsiz veren ABD yönetimi, bu sefer de uçak uçuracak pisti dahi bulunmayan DEAŞ karşısında kullanılmak üzere uçaksavar sistemini verdi. Sistemlerin Afrin'e yerleştirilmesi de hedefin DEAŞ olmadığını Türkiye'ye karşı kullanılacağını da ortaya koyuyor.

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