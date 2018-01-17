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ABD YPG'ye yapacağı yardımı açıklamaktan çekiniyor

Suriye'de oluşturacakları terör birliklerine silah gönderme kararı alan ABD, daha önce Türkiye'ye bildirdiği silah listesini bu sefer açıklayamıyor.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 14:38..
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ABD öncülüğündeki koalisyon birlikleri terör örgütlerini legal hale getirecek düzenli orduyu sınır koruma güçleri olarak oluşturmaya çalışıyor. Bu kapsamda teröristlere silah ve eğitim desteği verecek olan koalisyon devletleri, resmi teröristlere verilecek silahların listesini paylaşamıyor.

ABD YPG'ye yapacağı yardımı açıklamaktan çekiniyor

"DETAYLI BİLGİ VEREMEYECEĞİZ"

Sputnik'e konuşan koalisyon yetkilisi "Uluslararası koalisyon, IŞİD militanlarının son direnişine nokta koymak için Demokratik Suriye Güçleri (DSG) milislerini eğitmeye ve askeri teçhizat sevk etmeye karar verdi. DSG'nin operasyon faaliyetleriyle ilgili hususlar nedeniyle belirli lokasyonlardaki birliklere sevk edilen silahlar hakkında detaylı bilgi vermeyeceğiz." dedi.

ABD YPG'ye yapacağı yardımı açıklamaktan çekiniyor

DAHA ÖNCE TÜRKİYE İLE PAYLAŞILMIŞTI

Teröristlere kucak açan ABD daha önce de terörü bitirme vaadiyle YPG'li teröristleri silahlandırmış ve bu silah listelerini sayı/tip olarak Türkiye'nin bilgisine sunmuştu. Her ne kadar bu duruma karşı çıkılsa da ABD yönetimi "DEAŞ yenilince silahlar toplanılacak" açıklamasıyla bahanelerin arkasına sığınmıştı.

Gelinen bu noktada ABD ve teröristlerin kol kola kirli ittifaklar yaptığı gözler önüne serilirken, bu sefer verilecek silahların tipi ve sayısının açıklamaktan çekinilmesi, ABD'nin iki yüzlü tavrını da gösteriyor.

TÜRKİYE'DEN KARARLI TEPKİ

ABD, teröristlerden oluşacak 30.000 kişilik 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü'nü hayata geçireceğini açıklamış, Türkiye ise buna oldukça sert tepki göstermişti. Dışişleri Bakanlığı "Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye'nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz." demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kararı 'PYD-YPG'yi meşrulaştırmaya yönelik endişe verici adım' olarak nitelendirmiş, "Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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