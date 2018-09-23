ABD YPG'yi desteklemeye devam ediyor

ABD Suriye'de göz göre göre YPG ile el ele tutuşmaya devam ediyor. Özellikle Menbiç konusunda Türkiye'yi oyalamaya çalışan ABD bu arada teröristleri silahlandırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yeniden ortaya çıkan bu iddialar, ABD'nin YPG ile bağını koparmadığını açıkça gösteriyor.

1 AYDA 1500 TIR

ABD, daha önce de Irak'tan binlerce tır ve kamyonla getirdiği silah, araç ve mühimmatı terör örgütü YPG/PKK'ya teslim etmişti. ABD'nin ilk sevkiyatını, nisan 2016'da yaptığı öğrenilmişti.

ABD son bir ayda yaklaşık 1500 tır, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından, gece geç saatlerde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alana giriş yaptı. zırhlı araç, personel taşıyıcı, hafif piyade mühimmatı, ağır silah ekipmanları ve mühimmatı, iş makineleri ve çok sayıda prefabrik barınma malzemesi yer aldı.





19 BİN TIR 3 BİN KARGO UÇAĞI

PKK'ya yapılan bu yardım yalnızca 1 ay ile sınırlı değil. 2016'dan bu yana ABD'den giden yardımlar YPG'nin işgalindeki bölgelere tırlarlarla ulaştırılırken, bu sayı gelinen noktada inanılmaz bir rakama ulaştı.





Tüm silah ve mühimmatları bedavaya teröristlere hibe eden ABD, bölgeye 19 bin tır, 3 bin kargo uçak dolusu silah gönderdi. Türkiye'ye parasıyla dahi verilmeyen silahları ABD YPG'ye hibe etti. Hibe edilen silahların içerisinde anti-tank füzelerinden son model silahara kadar her çeşit mühimmat ile çok sayıda zırhlı araç bulunuyor.





ERDOĞAN'IN DA GÜNEDMİNDE

Başkan Erdoğan dün katıldığı TEKNOFEST organizasyonunda yaptığı konuşmada , ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekle ilgili şu çarpıcı ifadeleri söyledi:





“Biz attığımız her adımda ‘Boş verin. Ne yapacaksınız yeni teknolojiyi, size en gelişmişini verelim' teklifleri ile karşılaştık. Sürekli daha iyisini daha ucuza vermek vaadiyle kandırılmak istendik. Şu İHA'lar vermediler. Paramızla vermediler ama terör örgütlerine 19 bin tır silah mühimmat gönderiyorlar. 3 bin kargo uçağıyla silah mühimmat gönderiyorlar. Bunlar bize dost görünenler, stratejik ortak görünenler. Hatta ima yoluyla Nuri Demirağ'ların akıbetiyle tehdit edildiğimiz anlar dahi oldu. Biz hiçbirine eyvallah etmedik. Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz...”