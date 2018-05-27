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ABD'de 2. el konut satışları nisanda geriledi

Ülkede ikinci el konut satışları nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 5 milyon 460 bin oldu.

AA | 27.05.2018 - 09:39..
  1. Haberler
  2. Emlak

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ülkede ikinci el konut satışları nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 5 milyon 460 bin oldu. Son 3 ayın ilk düşüşünü kaydeden satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 550 bin düzeyindeydi.

YILLIK BAZDA YÜKSELİŞ 74'ÜNCÜ AYA TAŞINDI

Bu arada, NAR’ın raporunda, medyan ikinci el konut fiyatlarının nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 257 bin 900 dolara çıktığı kaydedildi. ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 74'üncü aya taşımış oldu.

ABD'de 2. el konut satışları nisanda geriledi

EN ÖNEMLİ ETKEN ARZ EKSİKLİĞİ

Analistler, ülkede konut satışlarını sınırlayan en önemli faktörlerin arz eksikliği ile buna bağlı fiyat artışı olduğuna işaret ediyor.

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