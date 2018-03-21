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ABD'de 3 haftada 5. bombalı saldırı

ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bir bombalı saldırı daha meydana geldi. Alışveriş mağazasında gerçekleşen patlamada 1 kişi yaralandı.

AA | 21.03.2018 - 06:52..
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ABD'de 3 haftada 5. bombalı saldırı

Austin'de yaşanan bombalı paket saldırısı son 3 haftada gerçekleşen 4. patlama oldu. Saldırıda 30'lu yaşlarda bir kadının yaralandığı belirtildi. Austin'in yanı sıra geçtiğimiz günlerde San Antonio şehrinde de bir patlama meydana geldi.

ABD'de 3 haftada 5. bombalı saldırı


ABD SERİ BOMBACININ PEŞİNDE

Konuyla ilgili açıklama yapan polis yetkilileri, söz konusu olayın, şehirde son üç hafta içinde meydana gelen 5 ayrı bombalı paket saldırısıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.

Yetkililer, sabah saatlerinde bir kargo şirketinin San Antonio'daki şubesine gönderilen bombalı paketin patlamasıyla ilgili soruşturmanın da sürdüğünü açıkladı.

ABD'de 3 haftada 5. bombalı saldırı

ABD'de 3 haftada 5. bombalı saldırı VİDEO

İHBAR ÖDÜLÜ 115 BİN DOLAR

Son üç haftada Austin şehrinde 4, San Antonio şehrinde de bir patlama yaşanmış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Austin'deki patlamaların, Afrika kökenli ABD vatandaşlarının hedef alınması nedeniyle ırkçı saldırılar olabileceği üzerinde durulduğu ifade edilmişti.

Yetkililer, Amerikan medyasında "seri bombacı" olarak nitelendirilen kişi veya kişileri ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

ABD'de 3 haftada 5. bombalı saldırı

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