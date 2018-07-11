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ABD'de 5 kişilik bir aile katledilmiş halde bulundu

Delaware eyaletinde bir evde aynı aileden üçü çocuk beş kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

İHA | 11.07.2018 - 04:42..
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Delaware Eyalet Polisi yaptığı açıklamada, Delevare eyaletinin New Castle kentinde bir evde ateşli silahla vurularak öldürülen üçü çocuk beş kişinin katili yada katillerinin bulunamadığını her yerde arandığını duyurdu.

ABD'de 5 kişilik bir aile katledilmiş halde bulundu

5 KİŞİLİK BİR AİLE KATLEDİLDİ

Ölenlerin, Matthew Edwards (42), Karısı Julie Edwards (41), ve çocukları, 6 yaşındaki Jacob, 4 yaşındaki Brinley ve 3 yaşındaki Paxton olarak teşhis edildiğini açıkladı.

Delaware Eyalet Polisi, öldürülen 5 kişilik ailenin,”Kesin ölüm nedenlerini belirlemek için otopsi raporlarının beklendiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.

ABD'de 5 kişilik bir aile katledilmiş halde bulundu

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