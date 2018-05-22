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ABD’de 9 yılda 288 okul saldırısı gerçekleşti

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, son 9 yılda 288 okul saldırısının gerçekleştiği belirtildi.

İHA | 22.05.2018 - 11:36..
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ABD'de son yıllarda meydana gelen okullardaki silahlı saldırılar korkunç bir boyuta ulaştı. Saldırılarda her yaştan çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, bu konu silah yasası konusunu yine tartışma gündemine getirdi.

ABD’de 9 yılda 288 okul saldırısı gerçekleşti

9 YILDA 288 SALDIRI

Amerikan yayın kuruluşu CNN’in medya raporları ve uluslararası istatistikler için Silah Şiddeti Arşivi ve Karmaşık Sistemler Northwestern Enstitüsü’nün de aralarında bulunduğu çeşitli veri tabanlarını gözden geçirerek yaptığı araştırma sonucunda, ABD’de 1 Ocak 2009’dan bu yana 288 okul saldırısının gerçekleştiği ortaya çıktı.

ABD’de G7 ülkelerinden sayıca çok daha fazla olan okul saldırılarının diğer büyük sanayileşmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında 57 kat daha fazla olduğu açıklandı. G7 ülkelerine bakıldığında ABD’de 288, Kanada’da 2, Fransa’da 2, İngiltere’de 1, Almanya’da 1 olarak, Japonya ve İtalya’da ise saldırı olmadığı ortaya çıkıyor.

ABD’de 9 yılda 288 okul saldırısı gerçekleşti

SİLAH YASASINDAKİ KOLAYLIK EN BÜYÜK FAKTÖR

Dünya geneline bakıldığında 2009 Ocak-2018 Mayıs’a kadar meydana gelen ABD’de 288, Meksika 8, Güney Afrika 6, Hindistan 5, Pakistan 4, Nijerya 4, Afganistan 3, Fransa 2, Kanada 2, Brezilya 2, Türkiye, Yunanistan, Çin, Kenya, Azerbaycan, Almanya, Macaristan, Rusya, Estonya, Hindistan ve Macaristan’da birer okul saldırısı gerçekleştirildiği açıklandı.

Öte yandan İspanya, Avustralya, İsviçre, İtalya, Japonya, Hollanda, Arjantin ve İngiltere gibi ülkelerde ise ateşli silahlarla okul saldırısı kayıtlarının bulunmadığı belirtildi. Bu tabloya göreyse ABD'deki olayların fazlaca olmasına sebep olarak silah yasasındaki zaafiyet gösteriliyor.

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