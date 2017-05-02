ABD'de akaryakıtta vergi artışı gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Bloomberg News'e verdiği mülakatta, daha önce vadettiği 1 trilyon dolarlık altyapı harcamalarına gelir oluşturması amacıyla ABD'de satılan benzin ve motorin üzerindeki federal vergi oranlarını yükseltmeyi düşündüğünü bildirdi.

Söz konusu vergilerden elde edilecek gelire değinen Trump, "Bu parayı karayollarına tahsis edersek, bu kesinlikle göz önüne alacağım bir konu." ifadesini kullandı.

ÜLKEDEKİ KURUMLAR TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Trump'ın benzin ve motorin üzerindeki vergileri artırmasının dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de halk tarafından olumsuz karşılanacağına dikkati çeken uzmanlar, altyapıya destek olabileceği için bu planın ülkedeki ulaşım kurumları tarafından desteklendiğini vurguluyor. Clinton bütçe açığını kapatmak için vergi oranlarını artırmıştı.

ABD'de benzin ve motorin üzerindeki federal vergi oranları en son 1993 yılında dönemin başkanı Bill Clinton tarafından artırılmıştı. Artan benzin ve motorin vergisinden elde edilen geliri 1993'te bütçe açığını kapatmak için kullanan Clinton, 1997'de de bu gelirleri "Karayolları Vakıf Fonu"na aktarmıştı.