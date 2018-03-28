taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.197
USD
3,9819
EURO
4,9399
ALTIN
172,13
PETR
68,9300

ABD'de ayrımcı eğitimle mücadelenin öncüsü Brown öldü

Tamamı beyazlardan oluşan bir okula kaydolma mücadelesi vererek eğitimde ırkçılığı bitiren adımların öncüsü Linda Brown, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 03:09..
  1. Haberler
  2. Dünya

Afrikalı Amerikalı bir çocuk olan Brown'un, 1951 yılında Kansas eyaletinin Topeka kentindeki bir ilkokula kaydı engellenmişti.

SİYAHİLERE KARŞI "AYRI AMA EŞİT" ALGISI YIKILDI

BBC'de yer alan haebre göre; Linda Brown'un babasının öncülüğünde açılan dava ile o dönemde egemen olan "ayrı ama eşit" anlayışının, Afrikalı Amerikalıların haklarını ihlal ettiği savunulmuştu.

1954 tarihli "Brown - Eğitim Kurulu'na karşı" isimli o dava sonucu Yüksek Mahkeme, ABD'deki okullarda ırk ayrımcılığını sonlandırdı.

ABD'de ayrımcı eğitimle mücadelenin öncüsü Brown öldü

"BABAM BUNU KABULLENMEDİ"

1985 yılında yaptığı bir röportajda Brown, babasının bu mücadeleye atılma sebebini, "siyahların ikinci sınıf vatandaş olmayı kabullenmesini yanlış buluyordu" sözleri ile anlattı.

ABD'de ayrımcı eğitimle mücadelenin öncüsü Brown öldü

9 YAŞINDA, 4 KİLOMTERE UZAKTA EĞİTİM

Sumner isimli ilkokula yalnızca birkaç sokak mesafede yaşamasına karşın Linda Brown'un bu okula kaydı engellenmiş ve küçük kız yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir okula gitmek zorunda bırakılmıştı.

9 yaşındaki Brown'un bu mesafeyi gidebilmek için tek başına otobüslere binip, tren yollarından geçmesi gerekiyordu.

ABD'deki çeşitli kadın örgütleri, Brown'un ölümü üzerine anma mesajları paylaştı.

ABD'de ayrımcı eğitimle mücadelenin öncüsü Brown öldü

DAVANIN AVUKATI, İLK SİYAHİ YÜKSEK HAKİM OLDU

1950'li yıllara damga vuran ve yıllar süren davanın ilk aşamasındada bir sonuç elde edilememiş ancak siyah hakları konusunda ulusal çapta bir hukuki örgütün devreye girmesi ile ayrımcılığı ortadan kaldıran hukuki süreç yaşanmıştı.

Toplam 13 aileyi bu hukuki süreçte temsil eden Thurgood Marshall isimli siyah avukat da sonrasında ABD Yüksek Mahkemesi'ne seçilen ilk siyah hakim olmuştu.

ABD'de ayrımcı eğitimle mücadelenin öncüsü Brown öldü

1954 tarihli Yüksek Mahkeme kararı oybirliği ile alınmamıştı ve sonrasında uygulamaya konulmasında da sıkıntılar çıktı.

Bazı eyaletlerde yerel yetkililer kararı uygulamayı reddetmeye kadar gitti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kaba olduğu için kovulan garson: Ben Fransızım
Kanada'da diğer çalışanlara karşı kaba ve kavgacı olduğu iddiasıyla işten atılan garson, tavırlarının Fransız kültüründen kaynaklandığını savundu.
Eski Başkan Carter: Trump'ın Bolton'u seçmesi felaket
Nobel Barış Ödüllü eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Trump'ın Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanı atamasını ülkesi için felaket olarak yorumladı.
Rus uçakları İdlib'i vurdu: 1 ölü, 15 yaralı
İdlib kentinde Rus uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
Birleşmiş Milletler Afrin'e yardım göndermek istiyor
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Türkye'nin desteğiyle Afrin'e sınır ötesi insani erişimin mümkün olduğunu belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
93 yaşında kendini asarak intihar etti

93 yaşında kendini asarak intihar etti

54
Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

50
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

78
Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim tırmanıyor

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim tırmanıyor

2
Edirne'de 4. sınıf emniyet müdürüne gözaltı

Edirne'de 4. sınıf emniyet müdürüne gözaltı

5
RTÜK'ten televizyon yayınlarına renk kriterleri

RTÜK'ten televizyon yayınlarına renk kriterleri

3
Rus uçakları İdlib'i vurdu: 1 ölü, 15 yaralı

Rus uçakları İdlib'i vurdu: 1 ölü, 15 yaralı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM