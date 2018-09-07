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ABD’de bankada silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı

Ohio eyaletinde bir bankaya ait gökdelende meydana gelen silahlı saldırıda, saldırgan da dahil 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İHA | 07.09.2018 - 04:40..
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Ohio eyaletinin önemli ticaret ve iş merkezlerinden olan Cincinnati’de bir bankada silahlı saldırı yaşandığı belirtildi. Cincinnati Polis Şefi Eliot Isaac, silahlı bir saldırganın Fountain Square’daki Fifth Third Bank binasının lobisinde rastgele ateş açtığını ifade etti.

SALDIRGAN DAHİL 4 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, olayda saldırgan da dahil olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının geçekleştiği bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınırken, FBI ajanlarının olay yerine geldiği öğrenildi.

Öte yandan, silahlı saldırganın bir güvenlik yetkilisi tarafından mı vurulduğu ya da intihar mı ettiği henüz bilinmiyor.

ABD’de bankada silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı

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