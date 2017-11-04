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ABD'de Barzani'ye müzakere yapın çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Neçirvan Barzani ile Erbil Bağdat görüşmesi yaptı.

04.11.2017 - 00:10
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi için siyasi müzakerenin başlaması temennisinde bulunduğu belirtildi.

ABD'de Barzani'ye müzakere yapın çağrısı

IKBY hükümetinin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada Tillerson’ın, Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde Erbil ve Bağdat arasında meydana gelen gerginlikten dolayı endişelerini dile getirdiği ve ülkesinin IKBY’nin anayasal haklarına tam destek verdiği ifade edildi.

Tillerson’ın, Erbil ve Bağdat arasında meydana gelen ateşkes ve diyaloğun, tüm sorunların çözümü için siyasi müzakerelere dönüşmesini temenni ettiği kaydedildi.

ABD'de Barzani'ye müzakere yapın çağrısı

Bunun yanında Barzani'nin ise Irak güçlerinin askeri ilerleyişine devam etmesinden ötürü kaygılandıklarını ancak IKBY’nin ise siyasi müzakerelerin başlaması için hazır olduğuna vurgu yaptığı aktarıldı.

Aynı zamanda Barzani’nin ABD başta olmak üzere uluslararası toplumdan Irak’ın askeri yollara başvurmaktan vazgeçmesini ve diyaloğa geçmeye teşvik etmesini istediği belirtildi.

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