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ABD’de bayraklar yarıya indirildi

ABD’nin Florida eyaletindeki silahlı saldırının mağdurlarını anmak için ABD Başkanı Donald Trump, 5 günlük yas ilan etti.

İHA | 16.02.2018 - 10:12..
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ABD’nin Florida eyaletinde 17 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 kişinin de yaralanmasına yol açan silahlı saldırı sonrasında ülke genelinde 5 günlük ulusal yas ilan edildiği açıklandı.

19 ŞUBAT'A KADAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın yayınladığı genelgede, Amerika Birleşik Devletleri bayrağının başta Beyaz Saray olmak üzere tüm kamu binaları, askeri birliklerde, deniz istasyonlarında, Federal Hükümet’in tüm birimleri, Birleşik Devletlerin Elçilik ve Dış Temsilciliklerinde, Konsolosluk ofislerinde ve yurtdışındaki diğer tesislerde aynı kademede 19 Şubat 2018 gün batımına kadar yarıya indirileceği açıklandı.

ABD’de bayraklar yarıya indirildi

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