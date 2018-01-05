ABD'de bir çita 8 yavru doğurdu

Saint Louis Hayvanat Bahçesi yetkilileri, hayvanat bahçesinde yaşayan bir çitanın ilk kez 8 yavru doğurduğunu ve en çok doğum yapan çita olarak tarihe geçtiğini açıkladı. Çita Bingwa’nın 26 Kasım’da 3 erkek, 5 dişi yavru doğurduğu ve sağlıklı oldukları ifade edildi. Annenin ve yavruların birkaç ay boyunca hayvanat bahçesindeki mağarada yaşayacakları ve ziyaret edilemeyeceği belirtildi.

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İLK KEZ BİR ÇİTA 8 YAVRU DOĞURDU

Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (AZA) tarafından yapılan açıklamada, Saint Louis Hayvanat Bahçesi’nde bugüne kadar 430 çitanın doğum yaptığı ancak ilk kez bir çitanın 8 yavru doğurduğu belirtildi.

GENELDE 4 YAVRU DOĞURUYORLAR

Çoğunluğu Güney ve Doğu Afrika’da yaşayan çitaların doğdukları ilk birkaç ay hayati önem taşıyor. Dişi çitalar tek seferde ortalama 4 yavru doğuruyor ve yavrular ortalama 150-300 gram ağırlığında oluyor.