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ABD'de bir çita 8 yavru doğurdu

Missouri eyaletindeki Saint Louis Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dişi çita, 8 yavru dünyaya getirdi.

İHA | 05.01.2018 - 11:34..
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Saint Louis Hayvanat Bahçesi yetkilileri, hayvanat bahçesinde yaşayan bir çitanın ilk kez 8 yavru doğurduğunu ve en çok doğum yapan çita olarak tarihe geçtiğini açıkladı. Çita Bingwa’nın 26 Kasım’da 3 erkek, 5 dişi yavru doğurduğu ve sağlıklı oldukları ifade edildi. Annenin ve yavruların birkaç ay boyunca hayvanat bahçesindeki mağarada yaşayacakları ve ziyaret edilemeyeceği belirtildi.

ABD'de bir çita 8 yavru doğurdu

ABD'de bir çita 8 yavru doğurdu ViDEO

İLK KEZ BİR ÇİTA 8 YAVRU DOĞURDU

Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (AZA) tarafından yapılan açıklamada, Saint Louis Hayvanat Bahçesi’nde bugüne kadar 430 çitanın doğum yaptığı ancak ilk kez bir çitanın 8 yavru doğurduğu belirtildi.

ABD'de bir çita 8 yavru doğurdu

GENELDE 4 YAVRU DOĞURUYORLAR

Çoğunluğu Güney ve Doğu Afrika’da yaşayan çitaların doğdukları ilk birkaç ay hayati önem taşıyor. Dişi çitalar tek seferde ortalama 4 yavru doğuruyor ve yavrular ortalama 150-300 gram ağırlığında oluyor.

ABD'de bir çita 8 yavru doğurdu

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