ABD'de bir evden 100 ölü kraliyet pitonu çıktı

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun yayımladığı rapora göre, 16 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Florida eyaletine bağlı Jupiter köyünde yaşayan bir kadının evine gelen polis memurları yaklaşık 100 ölü kraliyet pitonu buldu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Kadının evinin her yerinde hayvan dışkısı olduğunu belirten yetkililer, polis memurlarının her birinde 2 ila 4 ölü yılan olan 30-40 plastik torba bulduklarını aktardı. Evde bir akvaryumun içinde canlı 2 kraliyet pitonunun yanı sıra 2 köpek, 2 kırmızı ayaklı kaplumbağa ve 2 muhabbet kuşu bulunduğu kaydedildi. Ev sahibi kadının psikolojik muayene için gözaltına alındığı ve 12 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı aktarıldı. Evde bakılabilen bir sürüngen türü olan ve korktuğunda yün yumağı gibi kendi içine saklanan erişkin bir kraliyet pitonu 1,8 metreye ulaşabiliyor.