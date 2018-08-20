ABD'de bir hastanenin 16 hemşiresi hamile

Gelecek ay doğum yapacak olan Rochelle Sherman adlı bir hemşire, "Facebook grubu kuruncaya kadar, hiçbirimiz bu kadar çok hemşirenin hamile olduğunu bilmiyorduk" dedi.

"BELKİ HASTANENİN SUYUNDA BİR ŞEY VAR"

BBC'de yer alan habere göre; hastanenin yoğun bakım servisinde 160 kadar hemşire görev yapıyor. Bu hemşirelerin yüzde 10'unun hamile olduğu anlamına geliyor. Birlikte basın toplantısı düzenleyen hemşireler, "Belki hastanenin suyunda bir şey var. Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik" dediler.

İLK DOĞUM EYLÜL'DE, SONUNCUSU OCAK'TA

Hamile hemşirelerin ilki Eylül'de, sonuncusu da Ocak'ta doğum yapacak.

Jolene Garrow adlı bir hemşire, hamileler için riskli olacak hastalıklarda ve bazı kanser hastalarının tedavisinde diğer hemşirelerin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Hamile hemşireler, gelecek hafta bebeklerinin gelişini kutlamak için yapacakları partiden sonra üç ay doğum iznine çıkacak.