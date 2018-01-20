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ABD’de bütçe krizi: Devlet daireleri kapatılıyor

ABD hükümeti, bütçe krizi nedeniyle resmi olarak kapandı. Kriz çözülene kadar devlet daireleri de kapalı kalacak, yüz binlerce kamu görevlisi ücretsiz izne çıkarılacak.

İHA | 20.01.2018 - 10:20..
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ABD’de bütçe krizi: Devlet daireleri kapatılıyor

ABD’de bütçe krizi: Devlet daireleri kapatılıyor

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’ın bütçe konusunda anlaşamamaları nedeniyle ABD hükümeti, Cuma günü gece yarısından sonra resmi olarak kapandı. 100 üyelik Senatoda 60 oy alması gerekirken 50 oy alan bütçe senatoda takıldı. Bunun üzerine ABD hükümeti resmi olarak kapandı.

HÜKÜMET KRİZİ

Demokratların çoğu bütçe tasarısına karşı çıkarken senato ikiye bölündü. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’in anlaşamamasıyla hükümet krizi ortaya çıktı.

DEVLET DAİRELERİ KAPATILACAK, ÇALIŞANLAR MAAŞ ALAMAYACAK

Buna göre kriz çözülünceye kadar devlet daireleri kapatılacak ve çalışanlar maaş alamayacak. Ayrıca devlet kurumlarının da sabah erken saatlerde kapatıldığı belirtildi.

YÜZ BİNLERCE KAMU GÖREVLİSİ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILACAK

Hükümetin kapanmasıyla daha çok sayıda devlet dairelerinin etkileneceği belirtiliyor. Posta hizmetinin ve ulusal güvenlik ile kamu güvenliğiyle alakalı hükümet faaliyetlerinin süreceğini ancak federal çalışanların maaşlarının gecikeceğini, yüz binlerce kamu görevlisinin ücretsiz izne çıkarılacağını, müzelerin, ulusal parkların, ofis binalarının kapanacağını, yaşlılar, gaziler, kadınlar, çocuklar ve işletmelere sunulan hizmetlerin aksayacağını belirtiliyor.

ABD’de bütçe krizi: Devlet daireleri kapatılıyor

TRUMP YÖNETİMİ DEMOKRATLARI SUÇLADI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Demokratların, siyaseti ülke güvenliğine tercih ettiği belirtilerek, “Bu gece, siyaseti ,milli güvenliğimizin, savunmasız çocukların ve ülkemize hizmet etmemizin üzerinde tutuyorlar.” şeklinde açıklama yaptı.

Ayrıca, hükümet yeniden faaliyete geçene kadar göç reformu müzakerelerine devam etmeyeceklerini açıkladı.

ABD’de bütçe krizi: Devlet daireleri kapatılıyor

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