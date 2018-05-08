ABD'de oldukça tartışılan bir konu olan silah kullanımı, Donald Trump'ın silah birliği ile yaptığı görüşmede yeniden gündemin birinci sırasına yerleşti. Silah yasasının bu kadar rahat olmasının eleştirildiği günlerde silah fuarından gelen bir görüntü yeniden tartışmaları alevlendirdi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ELİNE TÜFEK

Silah kullanımı ABD'de bir kültür olarak görülürken, bu yaşam tarzının ABD'iler üzerinde nasıl yer ettiğine ilişkin en gerçekçi görüntü ABD silah fuarında kaydedildi.

ABD'de çocuklara silah kullanımına teşvik ViDEO

Ailesi ile silah fuarını gezmeye gelen küçük bir çocuk, bir tüfek firmasının standında ateşli silah ile oynamaya başladı. Karşısındaki kadının silah kullanma direktiflerine göre hareketler yapan çocuk, yaşıtlarının oyuncakla oynadığı sırada kendisi boyundan büyük bir tüfek kullandı.

ÇOCUĞUN TÜFEK KULLANIMINA TEPKİ

Fuar kapsamında çocuklara tüfek kullanımına izin verilmesi, silah karşıtı ABD'liler tarafından tepki çekti. Oyuncak ile oynaması gereken çocukların silah kullanmasını öfkelenen ABD'liler, hem Trump'a hem fuara hem de çocuğun ailesine tepki gösterdi.