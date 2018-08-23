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ABD'de Donald Trump'ın kaderini etkileyecek dava

ABD Başkanı Donald Trump'ın, göreve ilk geldiği günden bu yana meşruiyeti tartışma konusu. Özellikle seçimlere müdahale meselesinde önemli bir gelişme olan Cohen davası dün görüldü.

Haber Merkezi | 23.08.2018 - 09:29..
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ABD'de Donald Trump'ın kaderini etkileyecek dava

ABD Başkanı Donald Trump'ın "şaibeli" olarak görülen seçimlerine ilişkin ABD yargısı operasyon yürütüyor. Bu bağlamda dün Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklaması üzerine mahkemeye çağrıldı.

ABD'de Donald Trump'ın kaderini etkileyecek dava

TRUMP'IN GELECEĞİNE ETKİ EDECEK

Cohen'in avukatının müvekkilinin hem eyalet hem de savcıları ilgilendiren bilgilere sahip olduğununa yönelik açıklamalarının ardından Cohen için mahkeme celbi çıkarıldığı bildirildi. New York eyaleti Vergi Dairesi Sözcüsü James Gazzale yaptığı açıklamada, "Michael Cohen icin dün yapılan açıklamalar ışığında mahkeme celbi çıkarıldığını teyit ediyoruz." açıklaması yaptı.

Cohen'in avukatı Lanny Davis dün gece CNN televizyonunda katıldığı programda, "Cohen'in Trump hakkında hem Washington'ı hem de New York eyaletini ilgilendirecek bilgilere sahip olduğuna inanıyorum." diye konuşmuştu.

Özellikle Trump'ın eski avukatının da müdahil olduğu bu dava Donald Trump'ın geleceğinin tayin edilmesinde önemli bir rol üstlenecek.

BASIN ORDUSU TAKİP ETTİ

ABD Başkanı'nın geleceğinive meşruiyetini tartan bu dava, elbette ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının da takibindeydi. Özellikle davanın sonucunu sırasında büyük bir heyecan yaşayan basın camiası, ilginç bir fotoğrafın oluşmasına sebep oldu.

ABD'de Donald Trump'ın kaderini etkileyecek dava

Davanın karar aşamasında Trump'ın kampanya müdürü Manafort'un mahkumiyet haberini editörlerine ulaştırmak için mahkeme binasından koşarak çıkan muhabirlerin adeta bir maratonda olduğu izlenimini veren görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada ise bu fotoğraf "ABD Basını Trump'ı bitirmeye çalışıyor" şeklinde yorumlandı.

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