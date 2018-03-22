ABD'de düzenlenen gösteride arabalar havaya uçtu

ABD'de düzenlenen bir araba yarış gösterisinde akılalmaz bir olay yaşandı. Hızla diğer rakibinin önüne geçmek isteyen araçlar alev alev yanarak izleyenleri korkuttu.

ABD'de düzenlenen gösteride araba havaya uçtu İZLE

SÜRÜCÜLERİN KIYAFETİ ÖZEL TASARLANIYOR

Bilindiği üzere bu aracı kullanan sürücülerin kıyafetleri yanma ve diğer durumlara karşı özel olarak tasarlandığı için bu gibi durumlardan etkilenmiyor.

YARALANAN YOK

İzleyicilerin şaşkın bakışları arasında arabadan çıkan sürücüler, bir sonraki yarış için hazırlık yaptı.