ABD'de aşırı hız yapan ve kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç oldukça hasar gördü.

ABD'de emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan uçtu

ABD'Lİ SÜRÜCÜ DIŞARI UÇTU

Sürücü kaza anında emniyet kemeri takmadığı için araçtan dışarı uçtu. Bir süre baygın bir şekilde yerde yatan adamın imdadına çevrede bulunanlar koştu.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Birkaç dakika yerde yatan adam bir süre sonra kendi yerden kalkarak aracının yanına gitti. Sürücü; daha sonra çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer; araçtan dışarı uçan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.