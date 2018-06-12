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ABD'de emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan uçtu

Amerika'nın Florida eyaletinde kontrolden çıkan bir araç bariyerlere çarptı. Emniyet kemeri takmayan sürücü ise kazanın etkisiyle araçtan dışarı fırladı.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 12:18..
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ABD'de aşırı hız yapan ve kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç oldukça hasar gördü.

ABD'de emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan uçtu

ABD'de emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan uçtu

ABD'Lİ SÜRÜCÜ DIŞARI UÇTU

Sürücü kaza anında emniyet kemeri takmadığı için araçtan dışarı uçtu. Bir süre baygın bir şekilde yerde yatan adamın imdadına çevrede bulunanlar koştu.

ABD'de emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan uçtu

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Birkaç dakika yerde yatan adam bir süre sonra kendi yerden kalkarak aracının yanına gitti. Sürücü; daha sonra çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer; araçtan dışarı uçan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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