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ABD'de ender görülen gökkuşağı bulutu

ABD'nin Utah şehrinde daha önce hiç görülmemiş bir gökkuşağı bulutuna rastlandı.

Haber Merkezi | 24.03.2018 - 09:45..
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ABD'de daha önce hiç görülmemiş farklı bir olay yaşandı. Gökkuşağı renkleriyle bezenen bir bulut, havada uzunca bir sürede askıda kaldı.

ABD'de ender görülen gökkuşağı bulutu

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Bu tuhaf bulutu gören bir kişinin kaydettiği videoyu görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Ender görülen gökkuşağı bulutu İZLE

ABD'de ender görülen gökkuşağı bulutu

GEÇEN SENE DE FİLİPİNLER'DE GÖRÜLDÜ

Gökkuşağı bulutu geçen sene de Filipinler'de görülmüştü. Hatta bunun bir videosunu çeken 21 yaşındaki Anne Salikala bunu sosyal medya hesabından yayınlayarak fenomen olmuştu.

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