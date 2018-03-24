ABD'de ender görülen gökkuşağı bulutu

ABD'de daha önce hiç görülmemiş farklı bir olay yaşandı. Gökkuşağı renkleriyle bezenen bir bulut, havada uzunca bir sürede askıda kaldı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Bu tuhaf bulutu gören bir kişinin kaydettiği videoyu görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Ender görülen gökkuşağı bulutu İZLE



GEÇEN SENE DE FİLİPİNLER'DE GÖRÜLDÜ

Gökkuşağı bulutu geçen sene de Filipinler'de görülmüştü. Hatta bunun bir videosunu çeken 21 yaşındaki Anne Salikala bunu sosyal medya hesabından yayınlayarak fenomen olmuştu.