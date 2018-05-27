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ABD’de fırtına edeniyle acil durum ilan edildi

Körfez kıyısına doğru ilerleyen Alberto fırtınası nedeniyle ilk etkilenecek Florida'nın valisi Rick Scott, acil durum ilan edildiğini açıkladı.

İHA | 27.05.2018 - 04:26..
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Vali Rick Scott yaptığı açıklamada, Florida eyaletinde ”Pazartesi günü etkili olması beklenen Alberto Fırtınası öncesinde acil durum ilan ederek, Ulusal Muhafızların seferber edilmesi çağrısında bulundu ve yerel yetkililerden acil önlemlerin alınmasını istedi. Florida eyaletinin bazı ilçelerinde zorunlu tahliye işlemilerinin ise en kısa sürede yapılacağını duyurdu.

Tüm Florida eyaleti’nin yerel yönetimlerine yeterli zaman ve kaynak hazırlamak için tedbir amaçlı acil durum ilan ettiklerini açıklayan Scott, ”Eyalet genelinde aileleri güvende tutmak ve can güvenliklerini sağlamak için sağanak yağmur ve şiddetli su baskınlarına karşı gerekli önlemlerin acilen alınacağını“ duyurdu.

ABD’de fırtına edeniyle acil durum ilan edildi

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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 2018 mevsiminin ilk Kasırgasına Alberto adının verildiğini ve Alberto fırtınası’nın hızla ABD’ye doğru ilerlediğini açıkladı. Fırtına, Küba’nın batı bölgesinden, yaklaşık 20 mil güneyinden Florida eyaletinin Key West kentine ulaşması durumunda etkili olmasının beklenildiğini ve Doğu Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee ve Florida eyaletlerinin büyük bir kısmınında yaklaşık 15 milyon kişinin etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, ”Meksika Körfezi’ndeki aktif petrol üretim bölgelerine yönelik tehdidini sürdüren Alberto fırtınası nedeniyle Körfez petrol tesislerinden binlerce personelin ise tahliye edildiğini" açıkladı.

Öte yandan, Florida eyaletini etkisi altına alması beklenen Alberto Fırtınası ile ilgili T.C. Miami Başkonsolosluğu’dan bölgede yaşayan Türk toplumuna yönelik yapılan açıklamada, yerel ekiplerin acil desteğine gereksinim duyması halinde Başkonsolosluğumuzla verilen bağlantı üzerinden iletişim kurmaları istenildi.

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