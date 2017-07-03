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ABD'de iki eyalet kepenk kapattı

ABD'nin Maine ve New Jersey eyalet yönetimlerinin, acil hizmetler dışındaki birçok hizmeti geçici olarak durdurduğu bildirildi.

03.07.2017 - 03:11
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ABD'de iki eyalet kepenk kapattı

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Maine ile New Jersey eyalet yöneticileri, yaptıkları açıklamalarla eyalet bütçeleri kabul edilene kadar bazı hizmetlerin verilemeyeceğini açıkladı.

ACİL HİZMETLER HARİCİNDEKİLER DURDURULACAK

Maine Valisi Cumhuriyetçi Paul LePage, mali yılın son günü olan 30 Haziran akşamına kadar eyalet meclisinden ilgili bütçenin geçirilememesi üzerine acil hizmetler haricinde eyalet düzeyindeki birçok hizmetin sağlanamayacağını belirtti.

"BÜTÇENİN BİR AN ÖNCE GEÇMESİ GEREK"

LePage, yaptığı açıklamada, "Bu, bugün veya yarınla ilgili bir şey değil. Bu, Maine'in geleceğiyle ilgili bir durum. Bütçenin bir an önce geçirilmesi gerek" ifadesini kullandı.

ABD'de iki eyalet kepenk kapattı

Benzer şekilde New Jersey eyaletinin de mali yılın son gününde bütçeyi eyalet meclisinden geçirememesi nedeniyle hükümet fonksiyonlarının bir kısmını durdurmak zorunda kaldığı kaydedildi.

PARKLAR, PLAJLAR, SOSYAL TESİSLER KAPATILIYOR

New Jersey Valisi Cumhuriyetçi Chris Christie, imzaladığı kararnameyle acil hizmetler dışındaki hizmetlerin geçici olarak durdurulması talimatını verdi. Bu kararın ardından eyaletteki kamusal birçok hizmetin yanı sıra parklar, tarihi alanlar, plajlar ve benzeri turistik ve sosyal tesislerin de geçici olarak kapatılacağı, ancak acil hizmetlerin sunulduğu servislerin çalışmaya devam edeceği belirtildi.

ABD'de iki eyalet kepenk kapattı

ABD'de eyalet meclislerinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki anlaşmazlıkların zaman zaman bütçe sorunlarına ve yönetimin kilitlenmesine neden olduğu biliniyor.

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