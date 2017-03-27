ABD'de iki kız çocuğu kıyafet nedeniyle uçağa alınmadı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Minneapolis'e gidecek olan iki kız çocuğu, kıyafetlerinin "uygun olmadığı" gerekçesiyle uçağa alınmadı.

Havayolu şirketi yetkilisi, "United pass" bileti sınıfındaki yolculardan kıyafetlerini değiştirmelerini ya da taytlarının üstüne elbise giymelerini istedi.

Tayt giyen başka bir yolcu ise kıyafetini değiştirdikten sonra uçağa binebildi.

"KIYAFETLERİ, BİLET SINIFI KURALLARINA UYMUYOR"

Sosyal medyada havayolu şirketine tepkilerin artmasının ardından, United Airlines, uçağa alınmayan yolcuların kıyafetlerinin seyahat ettikleri bilet sınıfının "kıyafet kurallarına uymadığı" açıklamasında bulundu.