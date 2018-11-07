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ABD’de ilk defa Kızılderili kadınlar Meclis'te

ABD Temsilciler Meclisi'nin 229 yıllık tarihinde ilk defa Kızılderili kadınlar seçimi kazandı.

İHA | 07.11.2018 - 11:27..
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ABD'de yapılan ara seçimler bir çok ilke sahne oldu Onlardan biri de ABD'nin eski sahibi olan Kızılderililerin meclise girmesi.

229 YIL SONRA BİR İLK

ABD'de Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü Demokratlar elde ederken Cumhuriyetçiler Senato'daki üstünlüğü korudu.

ABD’de ilk defa Kızılderili kadınlar Meclis'te


Seçimde Kansas ve New Mexico eyaletlerinde ise bir ilk gerçekleşti, 229 yıllık meclis tarihinde ilk defa Kızılderili kadınlar meclise girebildi.

ABD’de ilk defa Kızılderili kadınlar Meclis'te


DEMOKRAT KIZILDERİLİLER

Kansas 3’üncü Bölgede sandalyeyi kazanan Demokrat aday Sharice Davids, ABD tarihinde Kongre'ye seçilen ilk Kızılderili kadın oldu. Kısa süre sonra da New Mexico birinci bölgede seçimi kazanan Demokrat Partili Debra Haaland, seçimi kazanan ikinci Kızılderili kadın oldu.

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