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ABD'de ilkokula silahlı saldırı

Kaliforniya'da bir ilkokulda silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

10.04.2017 - 22:03
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ABD'de ilkokula silahlı saldırı

Yetkililer, Kaliforniya'daki San Bernardio İlkokulunda silahlı saldırı gerçekleştirildiğini, olayda çok sayıda ölen ve yaralanan olduğunu açıkladı. San Bernardino Polis Şefi Jarrod Burguan, Twitter hesabından 4 kişiye müdahale edildiğini açıkladı.

KAMPÜSE HELİKOPTER İNDİRİLDİ

Saldırıdan etkilenen San Bernardino Şehir Okulları İletişim Görevlisi Maria Garcia, tehditler savuran saldırganın etkisiz hale getirildiğini, 2 öğrencinin de hastaneye kaldırıldığını, yaralıların tedavisi için kampüse bir helikopter indiğini söyledi.

San Bernardio İlkokulu güvenlik önlemleri nedeniyle geçici bir süre kapatıldı.

ABD'de ilkokula silahlı saldırı

ABD'de ilkokula silahlı saldırı

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