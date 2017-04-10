ABD'de ilkokula silahlı saldırı

Yetkililer, Kaliforniya'daki San Bernardio İlkokulunda silahlı saldırı gerçekleştirildiğini, olayda çok sayıda ölen ve yaralanan olduğunu açıkladı. San Bernardino Polis Şefi Jarrod Burguan, Twitter hesabından 4 kişiye müdahale edildiğini açıkladı.

KAMPÜSE HELİKOPTER İNDİRİLDİ

Saldırıdan etkilenen San Bernardino Şehir Okulları İletişim Görevlisi Maria Garcia, tehditler savuran saldırganın etkisiz hale getirildiğini, 2 öğrencinin de hastaneye kaldırıldığını, yaralıların tedavisi için kampüse bir helikopter indiğini söyledi.

San Bernardio İlkokulu güvenlik önlemleri nedeniyle geçici bir süre kapatıldı.