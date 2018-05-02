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ABD’de inşaat harcamaları geriledi

ABD'de inşaat harcamaları yükseliş beklentilerinin aksine martta düştü.

DHA | 02.05.2018 - 14:18..
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ABD ekonomisi imalat sektörü faaliyetleri nisanda da gerilemeye devam ederken, inşaat harcamaları ise yükseliş beklentilerinin aksine martta düştü. ABD’de ISM imalat endeksi Nisan’da 57.3 düzeyine geriledi.

YÜZE 57,3'E GERİLEDİ

The Institute for Supply Management (ISM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ulusal fabrika faaliyetleri nisanda, marttaki 59.3 düzeyinden 57.3’e geriledi.

Ticaret Bakanlığı ise inşaat harcamalarının mart ayında yüzde 1.7 azaldığını açıkladı.  Şubat ayında yüzde 0.1’lik artış kaydedilmiş, sonra bu veri martta yüzde 1.0’lik bir artışa revize edilmişti.

ÖNGÖRÜLERİNİ GÜÇLENDİRDİ

Açıklamada nisanda yeni siparişlerinde düşmüş olmasının ekonomik büyümenin ilk çeyrekte yavaşladığı öngörülerini güçlendirdiği vurgulandı.

ABD ekonomisinin yüzde 12’sini oluşturan imalat sektörüne ilişkin açıklanan ISM endeksinin 50.0’nin üzerinde olması büyümeye işaret ediyor.

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