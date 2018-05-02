ABD’de inşaat harcamaları geriledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.'su düzenlenecek fuar, 5-13 Mayıs'ta ziyaretçileri ağırlayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avustralya ziyaretinde Başbakan Malcolm Turnbull'un eşi Lucy Turnbull için 'leziz' ifadesini kullandı. Macron'un sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İlk kez 1983’te yayımlanan ve defalarca baskı yapan bu kitabında Engin Geçtan, insan olmanın insanı düşürdüğü ikilemi anlatıyor.

Antalya'da bir kişi, denizde boğulduğunu sanarak polise ihbarda bulunanlara, "Her gün saatlerce yüzerim. Keyfimi kaçırdınız" diye tepki gösterdi.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali 2- 6 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçileri kabul edecek.

1 4 parti daha ittifak yaptı AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'dan sonra; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de ittifak için anlaştı.

2 CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü Abdullah Gül ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'dan aday olmasını istedi.

3 Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler Fatih Erbakan, CHP ile ittifak içerisinde olan Saadet Partisi yöneticilerinin Milli Görüş'ü temsil edemeyeceğini söyledi.

4 Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde partisinin iktidara geleceği hayalini kuran Baş, asgari ücreti 5 bin liraya çıkaracağını söyledi.

5 Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde ne olursa olsun kazanacağını söyledi. Arınç'a göre diğer adayların Erdoğan'ın karşısında ikinci tura kalacak gücü yok.

6 Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi Real Madrid'in Bayern Münih'i eleyerek finale çıktığı maçta Cüneyt Çakır'ın Alman ekibinin net penaltısını vermemesi, dış basında büyük yankı uyandırdı.