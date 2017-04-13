taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.520
USD
3,6686
EURO
3,9034
ALTIN
151,77
PETR
55,9600

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6 haftanın en düşüğünde

Ülkede işsizlik maaşına başvuru sayısı ilk kez geçen hafta 234 binle 6 haftanın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

13.04.2017 - 16:20
  1. Haberler
  2. Dünya

d

Ülkede işsizlik maaşına başvuru sayısı ilk kez geçen hafta 234 binle son 1,5 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 8 Nisan ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 234 bin oldu. Böylece son 6 haftanın en düşük seviyesini kaydeden başvurulara yönelik piyasa beklentisi ise 245 bin düzeyindeydi.

3 BİN KİŞİ AZALDI

Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 3 bin kişilik azalışla 247 bin 250'ye indi. Süregelen işsizlik başvuruları da önceki haftaya göre 7 bin kişi azalarak 2 milyon 28 bine geriledi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi 2 milyon 24 bin seviyesindeydi.

Bu arada, 1 Nisan ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları da 234 binden 235 bine revize edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

231
Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

216
Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

161
Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı

Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı

14
Osman Pamukoğlu: 'Hayır' oyları önde

Osman Pamukoğlu: 'Hayır' oyları önde

492
Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

296
Vekil olmak isteyen genç sosyal medyada olay oldu

Vekil olmak isteyen genç sosyal medyada olay oldu

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM