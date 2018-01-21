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ABD'de kadınlar Trump'ı protesto etti

ABD'nin New York kentinde düzenlenen on binlerce kişinin katıldığı "Kadınlar Yürüyüşü", ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteriye dönüştü.

AA | 21.01.2018 - 10:24..
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ABD'nin birçok farklı kentinde düzenlenen "Kadınlar Yürüyüşü"nün Washington'daki organizasyonuna on binlerce kişi katıldı.

ABD Kongresi ve Abraham Lincoln Anıtı arasındaki bölgede bir araya gelen on binlerce gösterici, Trump karşıtı sloganlar attı. Gösteriye çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu lideri katıldı.

ABD'de kadınlar Trump'ı protesto etti

ON BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Kaliforniya eyaletinin Oakland kentindeki Lake Merritt bölgesinde düzenlenen etkinliğe de, on binlerce kişi katıldı. Göstericiler, Başka Trump ve yönetimini protesto etti, kadınlar ile ilgili şiirler okuyup şarkılar söyledi.

Göstericilerden Lara Kiswani, Trump'ın Kudüs ile ilgili kararına tepkisini dile getirerek, "İşgal edilen Filistin ve ülkesi için mücadele eden 16 yaşındaki Ahed Tamimi gibi Filistinliler, İsrail işgalcileri ve beyazların üstünlüğe karşı durdukları, evlerine sahip çıktıkları ve ailelerinin öldürülmelerine karşı mücadele ettikleri için tutuklandılar." dedi.

ABD'de kadınlar Trump'ı protesto etti

"NEFRETİ DURDURMAK İÇİN TOPLANDIK"

İran asıllı 50 yaşındaki Mahdieh Yusuf Zadeh de "Biz burada özgürlük, barış, adalet ve herkes için varız. Kadın, erkek ve mültecilere karşı nefreti durdurmak için toplandık." diye konuştu. İran asıllı ABD vatandaşı 17 yaşındaki öğrenci Fatma Novin de "Bu dünyada birçok adaletsizlik var ve bunlara gözlerimle şahit oldum. Öncelikle bulunduğunuz yerden sesinizi duyurmaya çalışmaya başlamak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

ABD'de kadınlar Trump'ı protesto etti

Geçen yıl da Başkan Trump'ın yemin töreninin ardından "Kadınlar Yürüyüşü" düzenlenmiş ve gösterilere dünyanın birçok bölgesinden destek gelmişti. Washington ve ABD'nin çeşitli kentlerindeki yürüyüşlerin yanı sıra Kenya, Gana, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Yunanistan'da da yürüyüşler düzenlenmişti.

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