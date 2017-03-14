1 Aydın’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullanıcı oldukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

2 ABD’de kar fırtınası: 8 bin uçak seferi iptal ABD’nin Kuzeydoğu ve Orta Batı bölgeleri dün geceden itibaren bastıran kar fırtınasına teslim oldu.

3 Merkel'in partisi Türk vekillerle HAYIR'a çalışıyor Almanya'da Merkel'in partisinden bir milletvekili ile parlamentodaki iki Türk vekil, 16 Nisan referandumu için miting düzenleyecek.

4 Alman siyasetçi Can Dündar'ı rezil etti Türkiye karşıtı bir televizyon programında Türkiye'ye iftira atan Can Dündar’a cevap Alman konuk Verheugen'dan geldi.

5 Suriye sınırında mayın patladı: 2 asker yaralı Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Suriye sınırında mayın patlaması sonucu 2 askerin yaralandığı bildirildi.

6 Şanlıurfa’da yürüyüş ve gösterilere yasak Şanlıurfa'da 8 Nisan'a kadar yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, gibi etkinlikleri yasaklandı.