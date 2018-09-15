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ABD'de kasırgayla mücadele eden muhabirlerin zor anları

ABD'yi büyük ölçüde etkisi altına alan kasırganın şiddetini göstermek için dışarı çıkan muhabirler oldukça zorlandı.

Haber Merkezi | 15.09.2018 - 11:21..
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Saatteki hızı 150 kilometreyi bulan Florence kasırgası, Kuzey Carolina'ya kadar ulaştı. Şu ana kadar ise 5 kişi yaşamını yitirdi. New Bern kentinde ise kasırganın neden olduğu su baskınlarından 200 kişi kurtarıldı.

Muhabirlerin Florence kasırgasıyla imtihanı İZLE

MUHABİRLERİN ZOR ANLARI

Kasırganın etkisini canlı yayında göstermek isteyen muhabirler ise zor anlar yaşadı. Bazı muhabirler; canlı yayında şiddetli rüzgarla birlikte neredeyse uçacak gibi ya da baskınlara kapılacak gibi oldu.

ABD'de kasırgayla mücadele eden muhabirlerin zor anları

"HAYATI TEHDİT EDEN SU BASKINLARI GÜNLERCE SÜREBİLİR"

Kasırgadan kaynaklı deniz yükselmesinin 4 metreyi geçebileceği konusunda uyarı yapan Ulusal Kasırga Merkezi suların kıyıdan 3,5 km kadar içeri taşınabileceği uyarısında da bulundu. Merkez ayrıca, "Hayatı tehdit eden su baskınları günlerce sürebilir." diye duyurdu.

ABD'de kasırgayla mücadele eden muhabirlerin zor anları

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