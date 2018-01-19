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ABD'de konut başlangıçları aralıkta sert düştü

ABD'de konut başlangıçları aralık ayında yüzde 8,2 geriledi.

AA | 19.01.2018 - 15:04..
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ABD'de konut başlangıçları aralıkta sert düştü

ABD'de konut başlangıçları aralık ayında yüzde 8,2 düşüşle beklenenden fazla geriledi. Aralıkta yüzde 0,6 azalması beklenen inşaat izinleri ise yüzde 0,1 azaldı.

KONUT BAŞLANGIÇLARI AZALDI

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, 2017’nin son ayında önceki aya kıyasla yüzde 8,2 azalarak 1 milyon 192 bin oldu. Son 3 ayın ilk düşüşünü kaydeden konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 275 bin veya yüzde 1,7 düşüş seviyesindeydi.

ABD'de konut başlangıçları aralıkta sert düştü

RAPOR REVİZE EDİLDİ

Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin aralıkta yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 302 bine düştüğünü gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 295 bine ya da yüzde 0,6 gerilemesi bekleniyordu.

Bu arada, kasım ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 297 binden 1 milyon 299 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri de 1 milyon 298 binden 1 milyon 303 bine yükseltildi.

ABD'de konut başlangıçları aralıkta sert düştü

KAR FIRTINALARI VE AŞIRI SOĞUKLAR ETKİLEDİ

Analistler, konut başlangıçlarının aralıkta özellikle ülkenin doğu yakasını etkisi altına alan kar fırtınaları ve aşırı soğuklar nedeniyle sert düşmüş olabileceğini öngörüyor.

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