ABD'de konut başlangıçları arttı

ABD'de konut başlangıçları, Şubat'ta yüzde 3 ile beklentinin üstünde artarak 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, konut başlangıçları şubatta önceki aya kıyasla yüzde 3 artışla 1 milyon 288 bin oldu. Son 4 ayın en yüksek seviyesini kaydeden konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 263 bin ve yüzde 1,4 artış seviyesindeydi.

İNŞAAT İZİNLERİ GERİLEDİ

Raporda, ayrıca inşaat izinlerinin şubatta yüzde 6,2 azalarak 1 milyon 213 bine gerilediği bildirildi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin yüzde 2 azalması bekleniyordu.

Bu arada, ocak ayı konut başlangıçları 1 milyon 246 binden 1 milyon 251 bine ve inşaat izinleri 1 milyon 285 binden 1 milyon 293 bine revize edildi. Analistler, ülkede normale kıyasla daha ılıman geçen kış aylarının konut inşaatlarını olumlu etkilediğine işaret ediyor.