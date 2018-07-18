ABD’de konut başlangıçları Haziran’da 9 ayın en düşüğünde

ABD’de yeni konut başlangıçları Haziran’da beklentilerin üzerinde yüzde 12’lik bir düşüşle dokuz ayın en düşük düzeyine gerilerken, konut yapı izinleri de Haziran’da aylık bazda art arda üçüncü kez düştü.

ARZ DARLIĞI YAŞANIYOR

Satışa hazır durumda konut arzındaki daralık nedeniyle, zaten zorlanmakta olan sektör, bu veriyle birlikte daha büyük bir arz darlığına işaret etti.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre konut başlangıçları Haziran’da yüzde 12.3’lük düşüşle 1 milyar 173 milyona geriledi. Bu düzey Eylül 2007’den bu yana görülen en düşük sayı oldu. Konut izinleri yüzde 2.2’lik düşüşle 1 milyar 273 milyona gerilerken, bu da Eylül 2017’den bu yana kaydedilen en düşük konut izni verisiydi.

KONUT İNŞAATLARI GERİLEDİ

Beklenti konut başlangıçlarının 1 milyar 273 milyon birime gerilemesiydi. Pazarda aslan payına sahip tek- aile konut inşaatları yüzde 9.1 düşüşle 858 bine geriledi.