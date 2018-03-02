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ABD'de kredi raporlama şirketine siber saldırı

ABD'li kredi raporlama şirketi Equifax, geçen sene gerçekleşen siber saldırı nedeniyle ülkede 2,4 milyon müşterisinin daha bilgilerinin dışarı sızdığını duyurdu.

AA | 02.03.2018 - 13:57..
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Şirketten yapılan açıklamada, geçen sene mayıs-temmuz döneminde yaşanan olaydan ABD'de yaklaşık 145,5 milyon kişinin bilgilerinin etkilediği hatırlatıldı.

2,4 MİLYON MÜŞTERİ DAHA ETKİLENDİ

Açıklamada, bu kez Equifax'ın 2,4 milyon müşterisinin bilgilerinin daha siber saldırıdan etkilendiği belirtildi.

Söz konusu 2,4 milyon müşterinin isimleri ve kısmen ehliyet bilgilerinin dışarı sızdığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin ev adreslerinin saldırıdan etkilenmediği bilgisi verildi.

Siber saldırıdan etkilenen müşterilerle irtibata geçileceği bildirilen açıklamada, bu kişilere kimlik hırsızlığı konusunda koruma hizmeti verileceği ifade edildi.

ABD VATANDAŞLARININ YARISI TEHDİT ALTINDA

Uzmanlar, 327 milyon nüfuslu ABD'de 147,9 milyon insanın kişisel bilgilerinin dışarı sızmasına işaret ederek, ülkede her iki kişiden birinin özel bilgilerinin risk altında olduğunu vurguladı.

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