ABD’de kuleyle irtibatı kesilen uçağa polis baskını

Ağrı, Ankara, Erzurum ve Konya'da kaybolan çocuklar için seferberlik ilan edildi.

Türkiye’de, 2017 yılında meydana gelen 1 milyon 202 bin 716 trafik kazasında 7 bin 427 kişi ölürken 300 bin 383 kişi yaralandı.

Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan'a teklif var, Lens ve Atiba'nın geleceği ise belirsiz.

Kahramanmaraş'ın Engizek dağları bölgesinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

1 Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti CHP'de değişim olması gerektiğine işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlattı.

2 HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım Ertuğrul Kürkçü'nin 'Türklerin içinden HDP barajı geçsin diye gelen oy yarım puan bile değildir' sözlerini paylaşması, HDP'ye oy veren CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

3 Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi elektrik direğine bağlanmış ve başından vurulmuş halde, bir kişi ise bahçesindeki mutfakta asılı halde ölü bulundu.

4 Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek Kendisini eleştiren isimleri partiden ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği 9. seçimin ardından kolları sıvadı. CHP lideri, Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u Perşembe günü disipline sevk edecek.

5 Aydın'da 16 bin oy geçersiz sayıldı CHP'nin birinci olduğu 6 ilden biri olan Aydın'da; HDP hesapları, 16 bin oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.

6 Terör örgütü PKK, emanet oylardan memnun Kandil'in partisi HDP'nin, CHP'den gelen oylarla barajı aşması terör örgütü tarafından mutlulukla karşılandı.