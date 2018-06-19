ABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada oy kullanma sürecini değerlendirdi.

"BUNDAN DOLAYI MUTLUYUZ"

Pazar akşamı sona eren oy verme işleminin ardından sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oyların bugün Ankara'dan gelen kuryeler eşliğinde gönderildiğini ifade eden Kılıç, "Oy kullanma süreci huzurlu ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Vatandaşlarımız demokratik haklarını sorunsuzca kullandılar. Bundan dolayı mutluyuz." dedi.

TATİLE GİDENLER GÜMRÜKLERDE OY KULLANABİLDİ

Kullanılan oy sayısında biraz daha fazla beklentisinin olduğunu belirten Kılıç, Türkiye'ye tatile giden çok sayıda Türk vatandaşının da gümrüklerde oylarını kullandığını söyledi.

CHP VE AK PARTİ TEMSİLCİLERİ: ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) temsilcileri de AA muhabirine görüşlerini aktardı.

AK Parti Washington Temsilcisi Orhan Vatansever, sorunsuz geçen oy kullanma süreci dolayısıyla Büyükelçi Kılıç'a ve görevlilere teşekkür etti. Vatansever, "Çok çalıştık. ABD genelinde Seçim Koordinasyon Merkezleri kurarak vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ettik. Bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemiz için hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan da 9 gün boyunca sorunsuz bir şekilde oy verme işlemlerinin gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Başta Sayın Büyükelçimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oldukça güzel bir seçim süreci yaşadık. Birçok kişi tatilde olduğu için gümrük oylarında bir artış var. Toplam oy kullanımı geçen yıla göre artmış olacak. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra ilgili seçim görevlileri ve parti temsilcilerinin gözetimi altında araca yüklenen paketler, Dulles Uluslararası Havalimanından yerel saatle 23.00'te kalkacak tarifeli Türk Hava Yolları (THY) uçağına götürüldü.

Oylar ilk olarak İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, oradan da Ankara'ya Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) ulaştırılacak.