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ABD'de Müslüman kongresinde Yahudi standı

16. MAS-ICNA Kongresi’nde stant açan siyonizm karşıtı Yahudi grup, ABD'nin Kudüs'ü “İsrail'in başkenti” olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

AA | 29.12.2017 - 15:03..
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Kuzey Amerika’nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place’deki 16. Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS)-Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) Kongresi’ne, geleneksel kıyafetleriyle gelen siyonizm karşıtı Yahudi grubun standı kongreye gelen Müslümanlar tarafından yoğun ilgi gördü.

ABD'de Müslüman kongresinde Yahudi standı

"İSRAİL DEVLETİ, TÜM YAHUDİLERİ TEMSİL ETMİYOR"

Grup adına açıklamalarda bulunan Rabbi Dovid Feldman, "Müslüman toplumuna Siyonizm ile Yahudilik arasındaki farkı ve İsrail devletinin tüm Yahudileri temsil etmediğini anlatmak için buradayız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs“İsrail'in başkenti” olarak tanımasının Yahudi inancına göre "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Feldman, "Sadece Kudüs konusu değil, tüm Filistin sorunu bize göre kabul edilemez bir durumdur. Dünya üzerinde çok büyük bir Yahudi topluluğu bizimle aynı inançtadır." diye konuştu.

ABD'de Müslüman kongresinde Yahudi standı

"FİLİSTİN'DE YÜZYILLARCA BARIŞ İÇİNDE YAŞADIK"

Yahudilerin yüzyıllarca Filistin topraklarından barış içinde yaşadığına dikkat çeken Feldman sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar, problemlerin kaynağının fark dinler olduğunu düşünebilirler ama bu yanlış bir inanış. Yüzyıllarca farklı dine mensup insanlar barış içinde yaşayabilmişlerdir ve bundan sonra da yaşayabilirler. Bugün bölgede yaşanan problemler İsrail devletinin politikalarından kaynaklanıyor. İsrail'in, Yahudilerin devleti olmadığı, Yahudileri temsil etmediği ve siyonist bir devlet olduğunun unutulmaması gerekir."

ABD'de Müslüman kongresinde Yahudi standı


"SİYONİZME KARŞI OLAN YAHUDİLER RİSK ALTINDA"

Feldman, İsrail’de yaşayan Yahudilerin tam anlamıyla özgür sayılamayacaklarını ifade ederek, "İsrail’de yaşayan Yahudiler, eğer hükümete karşı seslerini yükseltmiyorsa sorun yaşamazlar. Ancak, siyonizm ya da İsrail hükümeti karşıtı bir görüş benimserlerse gözaltına alınma, işkence hatta öldürülme riskiyle karşı karşıya kalabilirler." ifadelerini kullandı.

ABD'de Müslüman kongresinde Yahudi standı

"MÜSLÜMAN KONGRESİ HERKESE AÇIK"

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal, kongrede açılan Yahudi standı hakkında yaptığı açıklamada, MAS-ICNA Kongresi’nin kapılarının her kesime açık olduğunu ifade etti.

Cemal, Filistin konusunda Yahudi toplumunun da Müslümanlarla aynı düşüncede olmasının, İsrail ve ABD Başkanı Trump'ın yanlış politikalarının en önemli göstergelerinden olduğunu sözlerine ekledi.

ABD'de Müslüman kongresinde Yahudi standı

ABD'de Müslüman kongresinde Yahudi standı

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