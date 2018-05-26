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ABD'de okulda silahlı saldırı

İndiana eyaletinde bir ortaokul öğrencisi, sınıfta silahlı saldırı düzenlerken, saldırgan öğrenciyi etkisiz hale getiren fen öğretmeni kahraman ilan edildi.

AA | 26.05.2018 - 22:30..
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Yetkililer, Noblesville West Ortaokulu'nda, dersten çıkmak isteyen, daha sonra sınıfa 2 silahla geri dönen saldırganın, öğrencilere ateş açtığını bildirdi.

Kimliği açıklanmayan saldırganın "çok çabuk" gözaltına alındığı, saldırıda bir öğrencinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.

ABD'de okulda silahlı saldırı

ÖĞRETMEN, SİLAHLI ÖĞRENCİYE MÜDAHALE ETTİ

Öğrencilerden Ethan Stonebraker, saldırganın sınav sırasında sınıfa girdiğini, koşup silahı elinden alan ve onu yere yatıran 29 yaşındaki fen öğretmeni Jason Seaman'ın muhtemelen bir felaketi önlediğini söyledi.

ABD'de okulda silahlı saldırı

ABD Başkanı Donald Trump, saldırganı durduran öğretmenden Twitter hesabında övgüyle söz etti. Trump, "Noblesville'in cesur öğretmeni ve kahramanı sayesinde çok sayıda gencin yaşamı kurtuldu." ifadesini kullandı.

ABD'de 18 Mayıs'ta Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 8'i öğrenci, 2'si öğretmen 10 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

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