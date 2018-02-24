ABD'de öldürülen Müslüman polis için tören yapıldı

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki Müslüman polis memuru Mücahid Remziddin, komşusunun evindeki şiddet olayını sonlandırmak istedi ancak hayatını kaybetti.

1997'DE MÜSLÜMAN OLMUŞTU

Prince George Polis Departmanının Özel Operasyonlar Biriminde görevli Remziddin'in cenazetörenine Maryland Valisi Lary Hogan'ın yanı sıra yüzlerce mesai arkadaşı ve yetkili katıldı.



Törende konuşan Amerika Diyanet Merkezi İmam Hatibi Ali Tos, öldürülen polis memurunun, 1997 yılında Müslüman olup Mücahid adını aldığını söyledi.

"BİR KADINI KURTARMAK İÇİN HAYATINI FEDA ETTİ"

Mücahid isminin, "Allah yolunda adalet için mücadele etmek" olduğunu hatırlatan Tos, Remziddin'in her sabah kendi toplumunu yanlışa düşenlere karşı korumak üzere uyandığını ancak bir kadını şiddetten kurtarmak isterken hayatını feda ettiğini anlattı.



Dünya toplumlarında büyük ayrışmalar olduğunu, nefret ve suçun her zamankinden daha çok öne çıktığını ifade eden Tos, "Ancak ne olursa olsun Allah bizi Adem ve Havva'dan yaratmıştır ve sizin hemen yanınızdaki kişi sizin kardeşinizdir. Asla unutmayın ki bizleri ayırmak ve bizi karşı karşıya getirmek şeytanın işidir." dedi.