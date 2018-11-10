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ABD’de orman yangını: 9 ölü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde başlayan orman yangınlarında en az 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İHA | 10.11.2018 - 10:00..
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde başlayan orman yangınlarında en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen orman yangınının ardından Bin Oak şehrinden 25 binden fazla kişi tahliye edildi.

ABD’de orman yangını: 9 ölü

YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI

Bölgede yangınların kontrol altına alınamadığı aktarıldı. Butte County Şerifi Korey Honea yaptığı açıklamada, önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangında 9 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

ARAÇLARIN İÇİNDE, DIŞINDA ÖLÜLER VAR

Honea, bazı insanların araçlarının içerinde ve dışında ölü olarak bulunduğunu belirterek çok sayıda kişinin yaralandığını, bazı bölgelerde yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerinin de yaralandığını söyledi.

ABD’de orman yangını: 9 ölü

650'DEN FAZLA KONUT DA YANDI

Kalifornia itfaiye ofisinden yapılan açıklamada, 650’den fazla konutun yangından tahrip olduğu, 260 ticari yapının da zarar gördüğü ve yangınların halen kontrol altına alınamadığı duyuruldu.

KENTİN YÜZDE 75'İ TEHLİKE ALTINDA

Bin Oaks Belediye Başkanı Andy Fox gazetecilere yaptığı açıklamada, Ventura County Bin Oaks kentinin yüzde 75’inin yangın tehlikesi altında olduğu gerekçesiyle boşaltıldığını söyledi. Fox, Malibu kentinin bütün ünlü yerleşim bölgesinin de tamamıyla tahliye edileceğini, bölgede bir milyon insanın risk altında olduğunu açıkladı.


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